La settimana che è appena entrata dovrebbe essere caratterizzata prettamente da un clima estivo e dalle belle giornate ma potrebbero non mancare le insidie. L’anticliclone che dovrebbe portare un po’ di stabilità in realtà sta agendo molto di più in Scandinavia ed in Russia, tralasciando il Mar Mediterraneo e l’Italia. Da ciò scaturisce che le giornate qui da noi e in gran parte del Paese saranno prevalentemente soleggiate ma senza la certezza matematica che non ci possano essere presenti degli annuvolamenti sparsi e qualche piovasco.

MARTEDì

La giornata di oggi vedrà giungere un po’ di aria fresca soprattutto qui al Sud che farà calare leggermente le temperature di qualche grado. Le massime, infatti, sono registrate sui 30 gradi e non oltre. Dunque, potenzialmente, si potrebbero manifestare delle nuvolosità irregolari e qualche fenomeno intenso non solo sulle zone interne ma anche tra la Calabria Tirrenica e Messina.

MERCOLEDì

Al Centro Sud e sulle nostre zone il clima dovrebbe rendersi più stabile anche se comunque il trend dell’instabilità non scomparirà del tutto. Dal pomeriggio si potrebbero formare alcune conformazioni nuvolose soprattutto al Centro Nord, mentre per quanto riguarda il Sud la situazione va via via migliorando con un innalzamento previsto delle temperature in generale.

GIORNI SUCCESSIVI

Nei prossimi giorni assisteremo a delle pressioni medio – alte che renderanno il clima soleggiato e prettamente estivo ma l’instabilità non abbandonerà del tutto l’Italia e le nostre zone in quanto potrebbero ulteriormente verificarsi fenomeni a carattere piovoso e temporalesco che, a loro volta, potrebbero andare a colpire proprio il week end ma senza esagerare; si tratterebbe, dunque, di fenomeni isolati e non continui.