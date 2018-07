Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore è stato eletto presidente dell’ASPS

Questa mattina a Sorrento si è riunita l’assemblea di tutti i sindaci della penisola sorrentina, durante la quale Andrea Buonocore, primo cittadino di Vico Equense, è stato eletto presidente dell’ASPS, l’Azienda Speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, che occuperà il posto del piano sociale di zona. Questo primo incontro è stato indetto da Vico Equense, essendo il comune con un maggior numero di abitanti tra gli Enti membri dell’ASPS. All’incontro sono stati convocati anche i componenti del Cda, per un primo incontro istituzionale. Ricordiamo che il CdA ha solo funzioni esecutive e non è previsto alcun compenso per i membri, mentre le decisioni saranno prese dall’assemblea dei soci dove il numero dei voti è proporzionale al numero degli abitanti. Vico Equense, ad esempio, essendo il comune a maggiore densità abitativa esprime un voto pari al 25.53%, il più alto tra tutti i comuni della penisola sorrentina.