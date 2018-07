Sindaco di Castellammare di Stabia: “Non perderemo un altro servizio utile ai cittadini”

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, rassicura i cittadini circa un servizio fondamentale che li riguarda. Riportiamo pertanto il comunicato stampa del primo cittadino.

In attesa della realizzazione della tranviaria prevista

dal Grande Progetto Pompei la linea resterà in funzione.

“Leggo da più parti polemiche riguardanti la chiusura della tratta Fs Castellammare-Torre Annunziata. In merito a quanto riportato nella delibera del Comune oplontino, la mia amministrazione non ha prodotto nulla in merito. Verificherò con gli uffici competenti se ci si riferisce a provvedimenti delle precedenti amministrazioni. La questione è di più ampio respiro e va trattata nel modo giusto”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“In questa fase storica la città di Castellammare di Stabia – ha continuato Cimmino – non si può permettere di perdere un altro servizio di trasporto utile per i cittadini come già accaduto con la stazione della Circumvesuviana di Ponte Persica. Il Grande Progetto Pompei è molto importante e ci preme eliminare i passaggi a livello che limitano il traffico e dividono in due Castellammare, e siamo più che d’accordo con l’istituzione di una tranviaria leggera, ma in attesa della sua realizzazione non ci priveremo della tratta ferroviaria.

Voglio perciò tranquillizzare tutti i miei concittadini: la tratta resterà in funzione almeno fino a quando non sarà attiva la tranviaria prevista dal Gpp”.