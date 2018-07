Silvi Marina incendio in albergo , ecco cosa è successo

Silvi Marina va a fuoco un albergo, ecco cosa è successo Le fiamme sarebbero partite dai seminterrati per poi raggiungere anche altre zone dell’albergo, che ospitava un gran numero di persone, anche in considerazione del fatto che siamo in piena stagione turistica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo sotto controllo il rogo, riuscendo dopo un po’ a domare completamente le fiamme. L’hotel è stato ovviamente sgomberato e sono state fatte abbandonare le 140 camere, disposte su 12 piani, dell’albergo.

L’incendio pare sia partito da un deposito in cui erano stati stoccati vari materiali combustibili. Paura e terrore tra le 300 persone che hanno dovuto lasciare di corsa l’albergo, fortunatamente non si hanno notizie di feriti.