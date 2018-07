Sicurezza stradale e viabilità in Costiera: manifestazione di “Mani pulite” ad Amalfi – FOTO/VIDEO

Una manifestazione per sensibilizzare le istituzioni sul problema della sicurezza stradale in Costiera Amalfitana. Nella giornata di ieri, lunedì 16 luglio, l’associazione di Andrea Cretella “Mani Pulite” è scesa in piazza ad Amalfi e ha marciato per dare un segnale: mai più episodi come quelli che hanno visto protagonista il povero Vincenzo, 16enne investito qualche giorno fa da un bus turistico.

“Non aspettiamo che succedono altri incidenti drammatici come quello del Caro Vincenzo. Facciamo sentire la nostra presenza e voce alle “Istituzioni assenti e irresponsabili”, questo lo slogan, il messaggio generale lanciato da una iniziativa che ha un fine nobile e cerca di informare e di coinvolgere chi di dovere per cercare di risolvere un problema critico.

Proprio durante la manifestazione, intanto, un’altro incidente vedeva coinvolto un pedone sull’Amalfitana: una donna di 67 anni veniva investita a Castiglione di Ravello, nei pressi dell’accesso alla spiaggia, questa volta da un’automobile noleggiata con a bordo dei turisti. La donna, originaria di Furore, ha riportato diverse ferite e ha necessitato dell’aiuto dei passanti e successivamente dei sanitari del 118. Ora si trova in ospedale, al Costa d’Amalfi.