«Ho sete, mi offri da bere?», acqua per cani e gatti randagi a Torre del Greco

Il Mattino – Francesca Raspavolo TORRE DEL GRECO -«Anche io ho sete, mi offri da bere?», al via a Torre del Greco una campagna di sensibilizzazione per fornire cibo e acqua a cani e gatti randagi. Il neo sindaco Giovanni Palomba, sostenitore dei diritti degli animali, ha inaugurato un’iniziativa a favore degli animali abbandonati: «Con l’arrivo dell’estate e dell’aumento delle temperature, si moltiplicano i problemi e i disagi per gli animali, pertanto, invito la cittadinanza ad un atto di sensibilità e di civiltà, collocando una ciotola d’acqua fresca fuori dalla porta di casa o del negozio, in modo che i cani e gatti randagi di passaggio possano dissetarsi. Consiglia di uscire con il proprio cane nelle ore più fresche, di non lasciare animali fuori dai balconi, terrazzi, giardini per troppo tempo espostiti al sole, di controllare che abbiano sempre acqua fresca disponibile e di seguire un’alimentazione non troppo pesante».

Palomba ricorda che «in osservanza alle norme igienico – sanitarie e nell’ambito della lotta alla zanzara tigre, è necessario che le ciotole d’acqua non rimangano per troppe ore con acqua stagnante». La piaga del randagismo è molto più ampia in città, con decine di meticci abbandonati nelle pinete che si inerpicano sul Vesuvio e altrettanti ricoverati nel sanitario veterinario pubblico di via Calastro.