Tutto pronto per la Serie A 2018/2019. E’ stato, infatti, ufficializzato poco fa il calendario ufficiale di questa nuova avvincente stagione che si appresta a cominciare. Ricordiamo, il campionato comincerà il 19 agosto, con le partite seguenti: Atalanta-Frosinone, Bologna-SPAL, ChievoVerona-Juventus, Empoli-Cagliari, Lazio-Napoli, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter e Torino-Roma.

Tantissima è l’attesa per questa nuova stagione che, come ormai tutti sanno, vedrà cimentarsi con la maglia della Juventus anche il campione Cristiano Ronaldo. Ma non solo il portoghese. Sono tanti i giocatori che il prossimo anno potremmo osservare calcare i campi di calcio d’Italia.

Queste le partite più attese:

1^ giornata: Lazio-Napoli; 2^ giornata: Juventus-Lazio e Napoli-Milan; 3^ giornata: Milan-Roma; 7^ giornata: Juventus-Napoli e Roma-Lazio; 9^ giornata: Inter-Milan; 10^ giornata: Lazio-Inter e Napoli-Roma; 12^ giornata: Milan-Juventus; 13^ giornata: Lazio-Milan; 14^ giornata: Roma-Inter; 15^ giornata: Juventus-Inter; 17^ giornata: Juventus-Roma; 18^ giornata: Inter-Napoli.