Sentiero degli Dei, ecco la “fitness blogger” HanyHania – FOTO

Un paesaggio unico al mondo che attira ogni anno migliaia di visitatori e turisti da tutto il Mondo. Il Sentiero degli Dei è un tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica. Lo sa bene anche la bella “Fitness blogger” HanyHania, che è venuta a cimentarsi nel percorso proprio in queste ore. E’ stata proprio lei a postare sul suo profilo Instagram ufficiale una foto insieme al compagno di avventure. Hanna, di origini polacche, si dedica a qualsiasi attività fisica che l’attiri: dallo yoga, alle scalate.

Ricordiamo che il percorso in questione è un percorso che non è adatto a tutti. Troppo spesso, purtroppo, ci troviamo a dover parlare di turisti o escursionisti in generale che rimangono feriti e necessitano di soccorsi; soccorsi che non sono per nulla agevoli per i sanitari, in quanto si tratta di zone selvatiche e poco pratiche. La maggior parte delle volte si necessita l’uso di eliambulanze, con tutte le problematiche del caso. Ricordiamo sempre di prestare massima attenzione quando ci si avventura per il Sentiero degli Dei e non sottovalutare il percorso.