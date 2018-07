Sentenza choc della Consulta, case abusive van abbattute e non acquisite! Bocciata la legge della Regione Campania , oggi un servizio di Paolo Mainiero su Il Mattino di Napoli , un vero e proprio terremoto che scuote anche la Peniisola sorrentina e amalfitana con i Monti Lattari che seguiamo.

Bocciata e senza possibilità di appello. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania che introduceva una sorta di condono edilizio. Gli immobili abusivi, anche se entrati a far parte del patrimonio dei Comuni, è la sentenza della Corte, vanno demoliti e solo in via eccezionale, se vi è un interesse pubblico prevalente, possono essere salvati. Cade quindi l’impalcatura sulla quale la Regione poggiava le proprie aspettative per affrontare la decennale emergenza dell’abusivismo edilizio in Campania, in particolare quello legato al cosiddetto «abuso di necessità». In una nota, Palazzo Santa Lucia prende atto della sentenza, ricorda che la stessa legge nazionale «prevede la facoltà dei Comuni di non demolire le opere abusive», ritiene «necessaria una disciplina» che affronti il problema e fa sapere che sottoporrà alla Conferenza Stato-Regioni, al governo e ai gruppi parlamentari «l’adozione di ogni misura all’interno del quadro normativo nazionale».

La legge bocciata

La legge regionale fu approvata a luglio 2017 e fu fortemente voluta dal governatore De Luca per dare una risposta alle 70mila sentenze di demolizione che tuttora gravano come un macigno sulla Campania. La legge, in sostanza, dava la possibilità ai Comuni di acquisire al proprio patrimonio gli immobili abusivi da concedere poi in affitto agli stessi «occupanti di necessità». In questo modo, da un lato, sarebbero state aggirate le procedure lunghe e costose degli abbattimenti, dall’altro sarebbero comunque stati sanzionati gli abusivi togliendo loro la proprietà ma senza aggravare l’emergenza abitativa. Già allora, tuttavia, emersero dubbi sulla legittimità della legge, che infatti il governo lo scorso settembre impugnò davanti alla Corte costituzionale.

Il braccio di ferro

Il tema dell’abusivismo edilizio è da anni al centro di una controversia tra Stato e Regione Campania. Tutto cominciò nel 2004 quando la legge regionale che avrebbe dovuto recepire il condono edilizio voluto dal governo Berlusconi fu bocciata dalla Consulta. Da allora, c’è stato un susseguirsi di promesse per salvare gli «abusi di necessità» ma ogni tentativo parlamentare, non ultimo quello del senatore Ciro Falanga, di disciplinare gli interventi di demolizioni è naufragato. In questo scenario, la Regione ha provato a individuare una soluzione, proponendo una legge in cui non si parlava più di «abusi di necessità» ma di «occupanti di necessità» e si sottolineava che quelle emanate erano solo linee guida, espressamente non vincolanti, per dare indicazioni di uniformità di interventi da parte dei Comuni. Ma non sono bastati questi accorgimenti a evitare che il governo impugnasse la legge sostenendo che in materia di condono edilizio la competenza è dello Stato e che non può esservi difformità tra le Regioni.

La sentenza

Non a caso, nella sentenza, la Corte fa riferimento al testo unico sull’edilizia e all’uniformità tra le Regioni. La Consulta, in particolare, ha dichiarato incostituzionale la conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, laddove si consentiva ai Comuni di non demolire le case fuorilegge locandole o alienandole agli stessi occupanti. La Corte parla, a proposito degli abusi, di «grave pregiudizio arrecato all’interesse pubblico». Circa la possibilità di affittare o alienare gli immobili disattendendo le ordinanze di abbattimento, la Consulta rileva che la legge regionale vìola «il principio fondamentale della demolizione nonchè quello della conservazione, in via eccezionale, soltanto se vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente». La Corte sottolinea, inoltre, che «il disallineamento» della legge regionale rispetto alla legislazione statale intacca e sminuisce «l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio». Peraltro, la possibilità affittare l’immobile abusivo allo stesso occupante finirebbe per tradursi in un vantaggio per il trasgressore.

Le reazioni

Contrastanti le reazioni alla sentenza. Gli ambientalisti esultano e parlano di «vittoria della legalità». La decisione della Corte, dice il Wwf, «conferma e rafforza un elemento di chiarezza sull’abusivismo edilizio che, in quanto reato penale, riguarda tutti i cittadini di tutte le regioni, senza alcuna distinzione». Il M5s, che in consiglio regionale aveva votato contro, sottolinea che «già un anno fa denunciammo i profili di incostituzionalità». Forza Italia, da sempre in prima linea a favore degli abusi di necessità, rilancia la propria battaglia. «È arrivato il momento – dice il deputato Carlo Sarro – in cui le forze politiche responsabili comprendano le necessità di 200mila famiglie campane alle quali quindici anni fa è stato letteralmente impedito l’accesso alla regolarizzazione, laddove possibile, delle loro abitazioni».