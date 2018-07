Schianto in autostrada, muore 32enne di Cava de’ Tirreni La Polstrada indaga per accertare le cause

Un giovane di Cava de’ Tirreni è morto la scorsa notte in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A1 a Roccasecca, in provincia di Frosinone. Il 32enne metelliano era alla guida del furgone quando ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un tir fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato molto violento e il mezzo su cui viaggiava il ragazzo è diventato un ammasso di lamiere. Alla base dello schianto ci sarebbe un colpo di sonno o un malore improvviso che gli hanno fatto perdere il controllo del furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino e gli agenti della polizia stradale.