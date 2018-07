Scala reazioni esagitate dai tifosi di Mansi . Aggredite le opposizioni “Vi state scavando la fossa”, assurdo quello che sta succedendo nel Comune più antico della costa d’ Amalfi contro le opposizioni di Scala al gruppo di Luigi Mansi di “Scala che cambia”, che però non cambia ne sindaco ne i due assessori per il terzo mandato consecutivo. Ed è proprio sul divieto del termo mandato rimasto per gli assessori sullo Statuto che è partita un’interrogazione della minoranza. In effetti lo Statuto prevede ancora tale divieto …Insomma una vexata questio, dove la maggioranza o ha un giusta illegittima o deve spiegare come mai non hano cambiato quella disposizione.. Ecco quello che dicono “La nostra azione politica di ieri è stata oggetto di qualche commento un poco agitato. Capiamo il disappunto di chi interpreta il ruolo del tifoso e non del sostenitore, ma aggredire chi chiede solo il rispetto della legge ci sembra fuori luogo. Quanto poi alla considerazione sgradevole sul nostro “scavarvi la fossa”, ovviamente parliamo di fossa politica, rassicuriamo tutti: noi non facciamo calcoli, ne vogliamo “comprare” consensi. Noi vogliamo solo il bene di Scala nella legalità e democrazia, il resto lo lasciamo ad altri.”