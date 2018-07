Scala: Il gruppo di minoranza capeggiato da Antonio Ferrigno mette in discussione la formazione della giunta del sindaco Mansi. Per il gruppo “Progetto Scala” la conferma dell’esecutivo formato dal vicesindaco Ivana Bottone e dall’assessore Salvatore Bottone non rispetterebbe le norme vigenti.

«Da un approfondimento eseguito sulle norme statutarie vigenti, abbiamo riscontrato che la nomina della Giunta come da lei effettuata è in contrasto con il dettato dell’articolo 21 comma 3 “chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può ulteriormente essere nominato Assessore nel mandato successivo» scrivono i consiglieri di minoranza AntonioFerrigno, Gerardo Apicella e Massimiliano Bottone in una nota indirizzata a sindaco e segretario comunale.

«Pur se con rammarico – si legge – , siamo costretti, nostro malgrado, a rappresentarle che gli assessori Bottone Ivana e Bottone Salvatore hanno già ricoperto la medesima carica nei precedenti mandati e, pertanto , sono incompatibili col nuovo incarico.

La invitiamo (riferimento è al sindaco ndr), quindi, a revocare ad horas il provvedimento di nominal anche per evitare che i futuri atti di Giunta, a differenza di quelli adottati dinora, siano viziati, esponendo gravemente l’Amministrazione di Scala. Sottolineiamo il nostro dspiacere per gli amici Ivana e Salvatore, ma, conoscendo la loro onestà intellettuale, siamo sicuri che sarann oi primi a comprenderci».