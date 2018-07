Scala. Giunta Mansi viola lo Statuto, Ivana Bottone si dimette?

Scala, Costiera amalfitana . La città del castagno, la più antica della Costa d’ Amalfi, unica al voto nella Divina, è anche l’unica a vedere per la terza volta consecutiva lo stesso sindaco , Luigi Mansi, e la stessa Giunta. Un pò un controsenso per una lista che si chiama “Scala che cambia” avere il record della Costiera , e forse della provincia di Salerno, di un’amministrazione che non cambia..

Ma ora rischia di perdere i suoi due assessori

Il sindaco Luigi Mansi ha vinto le elezioni per la terza volta consecutiva con i consiglieri Salvatore Bottone, Lorenzo Esposito Afeltra, Ivana Bottone, Adriano Forino, Fabio Mansi, Emanuele Falcone e Pietro Staiano a far parte della minoranza “Progetto Scala”, oltre al capolista Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella.

A essere confermata la stessa Giunta con il super votato Salvatore Bottone e con la carica di vice sindaco Ivana Bottone .

Molti pensavano a un nostro gossip pre elettorale su Ivana Bottone, riconfermata vicesindaco, non sicura. Oltre a non rispondere alle nostre domande, lasciando adito comunque a dubbi o interpretazioni. Anche ora non risponde ancora i nostri messaggi. Ma c’è qualcosa che rende più forti i nostri dubbi, e anche delle opposizioni..

Non solo per la tanto lunga permanenza nella carica, dove il ricambio dovrebbe essere fisiologico per un’amministrazione, ma anche per una questione di diritto. Diritto che parte dall’atto cardine delle amministrazioni comunali, cioè lo Statuto, che vieta il terzo incarico.

Infatti lo Statuto del Comune di Scala , approvato con Delibere 12 e 17 del marzo 1994 e tutt’ora in vigore, prevede all’articolo 21 , il divieto di ricoprire la carica come assessore per la terza volta consecutiva. Mentre all’articolo 23 comma 2 per il sindaco si parla genericamente che “la legge determina le modalità di elezione”, non avviene altrettanto per la Giunta.

Mentre la legge sul sindaco è cambiata per i piccoli comuni, e quindi in base allo Statuto è possibile la terza candidatura, lo Statuto, che è atto fondamentale e prioritario per gli enti locali, e poteva anche prevedere il divieto del terzo mandato da sindaco per la nota titolarietà dell’autonomia amministrativa, per quanto riguarda la Giunta no . Il terzo comma dell’articolo 21 recita “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere ulteriormente nominato assessore nel mandato successivo”

Ovviamente lo Statuto potrà essere cambiato, sarebbe stato opportuno cambiarlo prima a questo punto. Ma un atto di importanza così fondamentale per i cittadini , che dovrebbe regolare la vita di un ente , si può cambiare a uso e consumo di chi amministra?