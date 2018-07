Scala, amministrazione bacchettata sul servizio navetta. Progetto Scala denuncia: scomparsa dopo 20 giorni

La neoeletta amministrazione comunale di Scala si è insediata da appena dieci giorni e già fa emergere qualche perplessità. Le prime critiche al nuovo governo di Luigi Mansi, sono mosse sul tema della mobilità e giungono dalla minoranza di Progetto Scala, che in post sulla fanpage di Facebook, materializza alcune parole dette nei comizi della campagna elettorale dal gruppo Scala che Cambia:

Riportiamo in versione integrale uno stralcio estratto da uno dei Comizi tenutosi in Campagna elettorale:”È vero il servizio navetta interna non ha reso come doveva ma dall’11 Giugno verranno potenziati i collegamenti e avremo un servizio fruibile a tutti…”

Vabbe….siamo speranzosi che questo sia solo un ritardo dovuto alla burocrazia…

Staremo a guardare…

Oggetto del post è chiaramente il servizio navetta che collega il centro del borgo con le frazioni: una questione non di poco conto, visto che siamo nel periodo estivo e che dato l’attuale piano sosta, bus e minibus sono vincolati a sostare in alcune fasce orarie, nelle aree predisposte in via Torricella e via Fra Gerardo Sasso, richiedono dei mezzi per spostarsi all’interno del paese, includendo poi tutti gli abitanti che non hanno altri mezzi per muoversi.