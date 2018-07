Scafati, morto un centauro a causa di un violento impatto

Purtroppo, con molto rammarico, prendiamo atto che non c’è stato niente da fare per una giovane vita spezzata per colpa della strada, aveva soltanto 19 anni il ragazzo morto per colpa di un incidente stradale. La scorsa notte, in Via De Gasperi, c’è stato un violento impatto tra una moto ed un auto provenienti da direzioni opposte. L’impatto è stato brutale ed il ragazzo è caduto rovinosamente sulla carreggiata. Immediatamente sul posto è arrivato il 118 con i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Purtroppo gli incidenti stradali sono molto frequenti e si rischia di vedere spezzate delle vite così giovani, senza dubbio dei grossi dolori per le famiglie. Ci vorrebbe maggior cautela e ulteriori regolamentazioni circa la regolarizzazione della viabilità.