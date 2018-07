Scafati: prima l’appuntamento al buio e poi… la sorpresa!

L’accaduto precisamente è avvenuto a Nocera Inferiore, dove ormai tramite l’uso di queste applicazioni e dei siti web per incontri con il sesso opposto succedono dei bei casini, proprio come questo qua, veramente curioso, che vi stiamo per narrare.

E’ stato il Metropolis a riportare la curiosa notizia proprio stamane, in pratica l’uomo di Scafati e la donna si sono conosciuti tramite l’utilizzo di questo sito web dove gli iscritti fruiscono della possibilità di chattare, scambiare foto e video con la persona del sesso opposto al fine poi di conoscerla ovviamente da vicino tramite un appuntamento. L’uomo, che ha conosciuto la donna in chat online, poi va all’incontro e trova la sorella della moglie, quindi sua cognata. Non era la prima volta che l’uomo facesse una cosa del genere, per cui la coniuge non l’ha presa per niente bene e ha messo alla porta il marito preparandogli la valigia e chiedendo immediatamente una consulenza ad un legale per la separazione e, per concludere successivamente, il divorzio definitivo.