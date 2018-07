Sballo in discoteca , tre ragazze di Sorrento e 5 di Salerno in ospedale con le allucinazioni. Colpa dello “spice”?

Sballo in discoteca – Tre adolescenti di Sorrento che avevano deciso di trascorrere il sabato sera in una nota discoteca del litorale che collega Salerno a Pontecagnano Faiano. A dare l’allarme sono stati altri avventori del locale, che hanno notato i giovani in condizioni fisiche critiche. Così, alle 4.30 di questa notte, i tre sono stati trasportate all’ospedale “Ruggi” dai volontari del “Ruggi”. Ai medici del Pronto soccorso la situazione è apparsa subito chiara, con i ragazzi alle prese con allucinazioni e crisi d’ansia. Nelle prossime ore la diagnosi dei medici chiarirà meglio cosa sia stato a causare il malore dei giovani di Sorrento.

Ma non solo loro, vengono segnalate anche cinque ragazze di Salerno.

Una situazione incredibile questa, con crisi d’ansia e agitazioni, allucinazioni . Si può pensare di tutto

E sempre tra sabato notte e domenica mattina sono stati soccorsi altri cinque giovani, di cui tre minorenni, sul litorale di Pontecagnano per le stesse cause legate ad alcool e assunzione di sostanze stupefacenti. Un altro soccorso ha riguardato invece due ventenni finiti in coma etilico.

Molto di frequente, doprattutto il sabato notte, arrivano al pronto soccorso casi di giovani che lamentano soprattutto casi di allucinazione. Nei casi più gravi queste sostanze provano però danni ai reni e complicazioni di carattere gastrointestinale.

I casi di sabato notte hanno riportato i nuovo sotto i riflettori il problema del consumo di droghe e alcool sempre più in crescita tra gli adolescenti. Fa preoccupare poi anche l’ingresso sul mercato dello “spice”, una sostanza sintetica reperibile sul web, seconda per consumo solo alla cannabis in Italia.

La diffusione delle nuove sostanze sintetiche, di cui spesso non si conosce la composizione, rende difficile l’inquadramento diagnostico nell’immediato, con difficoltà di operare per i medici che devono soccorrere gli assuntori.

Ancora oggi non si sa che è successo a Nicola Marra nella notte di Pasqua a Positano, il giovane di Napoli sembrava anche egli in preda alle allucinazioni inerpicandosi sulla montagna.

Un problema che riguarda il mondo del by night in Campania e in Italia, sono sostanze che si portano appresso o che trovano nei locali, ed il divertimento notturno a volte diventa il pretesto per sballarsi, a volte con effetti anche fatali.