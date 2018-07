Sballo in discoteca , tre ragazze di Sorrento con allucinazioni. Ecco cosa è successo – Tre adolescenti di Sorrento che avevano deciso di trascorrere il sabato sera in una nota discoteca del litorale che collega Salerno a Pontecagnano Faiano. A dare l’allarme sono stati altri avventori del locale, che hanno notato i giovani in condizioni fisiche critiche. Così, alle 4.30 di questa notte, i tre sono stati trasportate all’ospedale “Ruggi” dai volontari del “Ruggi”. Ai medici del Pronto soccorso la situazione è apparsa subito chiara, con i ragazzi alle prese con allucinazioni e crisi d’ansia. Nelle prossime ore la diagnosi dei medici chiarirà meglio cosa sia stato a causare il malore dei giovani di Sorrento.

Una situazione incredibile questa, con crisi d’ansia e agitazioni, allucinazioni . Si può pensare di tutto