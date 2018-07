Sassaiola contro un’ambulanza del 118 a Napoli

17/07/2018 – Un nuovo episodio di violenza ai danni di un’ambulanza del 118 a Napoli, stavolta si è trattato di una sassaiola. A darne notizia è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. La postazione di Miano è stata allertata dalla centrale operativa intorno alle 22 di ieri sera per un intervento per sospetta lesione ossea ad un arto inferiore. Mentre il mezzo di soccorso si dirigeva in via Arenaccia è stato colpito più volte da sassi che, fortunatamente, hanno lesionato solo il portellone laterale ed il vetro anteriore ma non hanno provocato feriti. Ovviamente l’autista ha fermato l’ambulanza e annullato l’intervento, l’equipaggio ha avvisato la centrale operativa che a sua volta ha inviato sul posto un’altra ambulanza della postazione 118 del San Gennaro. I responsabili della sassaiola si sono dileguati. Sul luogo del grave episodio si sono recate due volanti della polizia per l’avvio delle indagini.

