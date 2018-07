Santissima Trinità a Vico Equense. Interviene Maurizio Cinque “BASTA CHIACCHIERE , RETORICHE , Delibere Inutili e perdite di tempo!!!”

BASTA CHIACCHIERE , RETORICHE , Delibere Inutili e perdite di tempo!!!

ECCO UNA PROPOSTA CONCRETA E FATTIVA SULLA SS.TRINITA E PARADISO da sottoporre al nuovo Governo con il coinvolgimento dell’attuale commissario prof. Esposito che impegni economicamente l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di utilizzare e gestire il Complesso in pienezza per interno e per almeno 30 anni. Non si può perdere più tempo. Lo stato di degrado è troppo.

Il Complesso della SS.TrinitA’ e Paradiso deve essere nella disponibilità della città e dei cittadini di Vico Equense.

Nel corso di questi ultimi 15 anni sono cadute ben quattro proposte di legge in parlamento per l’affidamento gratuito al Comune di Vico Equense, addirittura in qualche caso perche si era omesso di presentare un progetto tecnico alla Ragioneria dello Stato che avrebbe dovuto esprimere un parere preventivo.

Quindi di proposte e deliberazioni dei Consigli Comunali volte ad ottenerlo in affidamento gratuito si è perso il conto . La verità è che l’Amministrazione Comunale ufficialmente ha sempre dichiarato di volere il bene della SS.Trinità e di volerne acquisire la proprietà, in realtà nei fatti, lentamente, ha contribuito al suo degrado. E mi spiego meglio e nel dettaglio anche per ristabilire una verità storica.

nel corso soltanto di questi ultimi 10/12 anni l’Amministrazione Comunale :

ha destinato ad altra cosa i soldi stanziati per la S.S. Trinità della 219/81 destinati alle riparazioni dei danni del terremoto andatevi a leggere la delibera di C.C. n.68 del 29/12/2014; si è fatto dare locali e chiesa in comodato e li ha completamente abbandonati al degrado basta andare a vedere in che stato di indecenza è la chiesa; ha preso locali in fitto con finanziamento regionale per fare l’incubatore di imprese senza realizzarlo, intascando però i soldi ed ad oggi rischia di stare fuori perché da contratto la realizzazione dell’incubatore era una precondizione ; ha espletato solamente un opera “persecutoria” e non collaborativa verso la governance dell’Istituto basta leggersi tutte le “ordinanze ad horas” dei Sindaci ; Ha fatto mancare all’Istituto di fatto anche la risorsa dei canoni di fitto con un contenzioso aperto.

Tutte queste cose, frutto di una strategia ben precisa, nel concreto hanno oggettivamente e realmente contribuito al degrado della SS.Trinità.

Il Ministero non potrà mai devolvere gratuitamente l’intero complesso della SS.Trinità al Comune di Vico Equense se non attraverso una legge parlamentare. Ora conoscendo i trascorsi, i tempi per approvare una legge e la propensione a fare cassa dello Stato si comprende bene che questa è una strada molto in salita. Sono 15 anni che ci si prova ……Che interesse avrebbe il Ministero, un funzionario o il Ministro di turno a devolverci gratuitamente un Complesso come quello della SS.Trinità su cui può fare cassa??!!….. Anzi il Ministero ha già attivato la procedura di messa in liquidazione del complesso, questo manifesta che una volta “ripulito” dai contratti di fitto lo dichiarerà patrimonio disponibile dello Stato e lo metterà all’Asta Pubblica… A quel punto il Comune di Vico Equense non potrà mai competere con i privati dal punto di vista economico ed non oso neanche immaginare il finale…. La scelta di confermare Commissario il prof.Esposito conferma proprio questa tesi.

Per “prenderci” e “riconsegnare” alla citta la SS TRINITA’ bisogna cambiare strada,strategia ed impostazione rispetto al passato. Bisogna che il Consiglio Comunale:

interpretando la volontà e l’interesse della città, dichiari di voler operare affinché l’istituto torni a essere nella disponibilità della comunità e fattore di utilità pubblica sotto ogni profilo e che è obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale recuperare i fini istituzionali di educandato del complesso SS.Trinita e Paradiso di Vico Equense; inviti il Ministero a sospendere definitivamente la procedura di messa in liquidazione e successiva dichiarazione a patrimonio disponibile dello stato; impegni e dia indirizzo al Sindaco ed alla Giunta di collaborare con l’attuale commissario della SS Trinità prof. Vincenzo Esposito , con l’obiettivo di presentare entro sessanta giorni, per la sua approvazione, uno schema di convenzione/gestione che impegni il Comune al fine di: porre in essere ai sensi di legge una convenzione per la gestione diretta e congiunta del Complesso per 30/50 anni con l’impegno che i soldi dei fitti annuali vengano destinati al restauro ed alla conservazione del complesso una modifica dello Statuto ; un piano programmatico e finanziario rivolto al restauro dell’intero complesso e alla sua utilizzazione/destinazione nell’interesse generale della città e del territorio. Anche partendo dallo studio di fattibilità del prof. Aveta già svolto e pagato nel 2016.

Questa è la nostra proposta come opposizione consiliare che rendiamo pubblica e porteremo all’attenzione del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione .

Ci dissociamo in anticipo da decisioni e deliberazioni che evidenziano poca credibilità e che rappresentino copie nella forma e nella sostanza delle precedenti deliberazioni come quella proposta dall’attuale maggioranza lo scorso 26 giugno in Consiglio Comunale i cui effetti e risultati li abbiamo già visti.

Non fare in modo che il Complesso della Ss.Trinità e Paradiso resti a disposizione della città è un delitto. E non basta chiederlo. occorre volerlo .

Maurizio Cinque *