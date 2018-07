Sant’Agnello, toto-deleghe: Sagristani si terrà gli spettacoli e Rocco presidente? Il 10 consiglio comunale. La convocazione è stata fatta ieri e all’ordine del giorno c’è una delibera di Giunta di variazione di Bilancio che deve essere confermata e la nomina del Presidente del Consiglio.

Sono le deleghe al centro, deleghe che potrebbero riservare delle sorprese. Al Vicesindaco Beppe Gargiulo saranno confermate le deleghe strategiche della pubblica istruzione e degli spettacoli? Si era sentito della possibilità della scuola ad Attilio Massa , il più votato, anche se con l’aiuto del sindaco, ma sembra che si voglia optare per togliere a Gargiulo ( Boomerang ) solo la delega degli spettacoli .

Ovviamente bocche cucite e Sagristani che ci ha abituato a rimescolare le carte, staremo a vedere.

Il presidente del consiglio? Rocco sembra il papabile , ma dovrà vedersela con i suoi. In questo modo il sindaco si sentirebbe più tranquillo, altrimenti con quattro consiglieri in minoranza, bastano due della maggioranza per poterlo mettere in difficoltà.

E il Movimento Cinque Stelle? Continua la sua battaglia per la trasparenza, la diretta streaming del consiglio comunale, se non la fa il Comune, la faranno loro con Facebook.

Per il resto basta leggersi gli ultimi articoli nostri, il quadro sembra ancora invariato. To be continued…