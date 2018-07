Sant’Agnello Rocco presidente del consiglio astensione del M5S “Non è necessaria questa figura” DIRETTA

Sant’Agnello Rocco presidente del consiglio astensione del M5S “Saremo sentinelle del Buongoverno”. Alla fine chi accusava gli altri di essere “lista civetta” ha accettato un ruolo istituzionale, quello della Presidenza del Consiglio. A Rocco candidato sindaco di Sant’Agnello Ora X è andata la Presidenza del Consiglio “Il sindaco ha avuto coraggio, ora si attiverà la macchina del fango”, ha detto Rocco. Un’intervento della Di Maio sul perché tale carica non è stata offerta al gruppo di opposizione più congruo, che è quello del M5S , Sagristani ha risposto, ci sono cinque anni..

Fabio Aponte del Movimento Cinque ha detto “Noi non voteremo contro la figura del Presidente del Consiglio, che non sarebbe necessaria e potrebbe mantenere anche il sindaco stesso senza bisogno di altri ruoli e spese per la collettività, questa figura non è necessaria. Ma sul Presidente che avete già scelto ci asterremo. Noi saremo sentinelle del Buon Governo”. Una mossa politica questa del sindaco Piergiorgio Sagristani che gli consente una “copertura” anche nel caso di dissidenti al suo interno, infatti al di là della “correttezza istituzionale” annunciata da Sagristani, Rocco ha votato con la maggioranza la variazione del Bilancio, e quindi questo lascia dubbi sul suo ruolo di oppositore, ma anche di quello di “neutrale” e “super partes”.

Da segnalare che ora anche Sant’Agnello, dopo Sorrento , Piano e Massa Lubrense, ha la diretta streaming del consiglio comunale grazie al Movimento Cinque Stelle