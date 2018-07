Sant’Agnello Rocco presidente del consiglio ancora si discute sull’inciucio. Si invocano da più parti le dimissioni di Gennaro Rocco. La nomina di Presidente del Consiglio più contestata della Penisola Sorrentina, da Sorrento a Vico Equense sono elementi della maggioranza , unico caso è quello santanellese.

Ma non rappresenta la minoranza, ma solo se stesso a questo punto, visto che nella sua stessa lista nascono le prese di distanza, E poi la minoranza più consistente è quella pentastellata, alla quale , se proprio si voleva fare un discorso di coinvolgimento delle opposizioni, sarebbe dovuta andare la presidenza.

E i commenti non mancano anche in questo caso. “Aveva accusato la lista competitor del Movimento Cinque Stelle di essere lista “civetta”. Ora si spiega perchè Sant’Agnello Ora X passava più tempo ad attaccare Fabio Aponte che Sagristani, altro che.”

“Una bella poltrona, fra l’altro non necessaria in questi comuni, un ruolo di potere, indennità, tutto quello che contestava quando stava fuori dal consiglio comunale.”

I commenti si sprecano dopo Michele Vitiello , Guarracino di Casa Pound ““Gli inciuci fanno parte della politica, di cosa ti meravigli?”, eppure mi meraviglio ogni volta, perché davvero ci vuole una gran faccia di bronzo a passare da incendiario a pompiere, dal dire cose in campagna elettorale e poi fare l’opposto.

Quindi niente opposizione a Sant’Agnello, nessuna spina nel fianco di Sagristani, nessuna “guerra” sull’housing sociale, almeno non tra i banchi del Consiglio comunali.

Verrebbe la voglia di mandare tutto a puttane e ritirarsi dedicando il tempo a cose meno stressanti della politica, invece no.

Adesso coloro che stanno assistendo all’ennesimo teatrino della politica locale e che credevano che determinate figure più “moderate” potessero cambiare qualcosa, magari si ricrederanno capiranno che davvero siamo rimasti solo noi di CasaPound a portare avanti certe istanze, a voler combattere il “sistema” e gli unici che davvero daranno voce al dissenso su queste amministrazioni clientelari e arriviste.

Oggi non abbiamo il consenso elettorale, domani lo avremo, anche grazie a chi si vende per due uova in un piatto, in Penisola c’è bisogno di persone intransigenti, che combattano contro i vari housing sociali, boxlandia e altre ingiustizie che si consumano nella terra delle sirene.

Sono deluso come lo sono i santanellesi che si aspettavano un’opposizione in comune, ma il nostro nucleo resta determinato a non mollare e non arrendersi.

La penisola sorrentina merita ben altro che una politica fatta di inciuci”.

E il gruppo Miglioriamo Sant’Agnello

Ve lo avevamo anticipato ed è successo: è arrivato l’ennesimo colpo teatrale della “nuova” amministrazione santanellese, che questa volta consiste nell’appiattimento – se ci fossero stati ancora dubbi – dell’opposizione al Sindaco Piergiorgio Sagristani.

Gennaro Rocco, unico eletto della sua lista nelle fila dell’opposizione, colui che si autodichiarava politico coerente e di razza, ha accettato la carica di Presidente del Consiglio Comunale, in disaccordo con la sua stessa lista.