Sant’Agnello , Movimento Cinque Stelle attacca sui soldi dati dal Forum dei Giovani sul Forum Comunale dei Giovani, l’organo consultivo delle Politiche Giovanili, che avrebbe realizzato solo tre attività su sedici, tra quelle presentate per ottenere il finanziamento.

Trentamila euro in bilancio preventivo, una cifra mai vista per un Comune piccolo come quello di Sant’Agnello. Un’ottima opportunità che però pare non sia stata colta adeguatamente.

La programmazione presentata ad inizio anno 2017 dal Forum ne richiese infatti circa la metà, così la restante parte venne spalmata su altre voci di bilancio comunale. Dalle fatture pubblicate sulla pagina del Movimento 5 Stelle risulta una spesa complessiva di 13.329,64 Euro, ma non sappiamo se la documentazione sia completa o se ne esistano altro. Dicono che il ritorno non sia stato proporzionato alla spesa.

Ma il documento che fa più infuriare i grillini santanellesi è quello riguardante la manifestazione Estate Sportiva, costata 9.780,21 Euro alle tasche dei contribuenti. Una manifestazione realizzata solamente a metà, perché come ricorda qualcuno, ad esempio il torneo serale di Basket non si è potuto realizzare. Era previsto al campetto dell’Oasi, quello stesso campo che non avendo pali della luce è impraticabile negli orari serali. Eppure completini, manifesti, magliette e altri gadget sono stati comunque acquistati.

Tra le spese più corpose ci sono:

2791,36 Euro a Web Sorrento, di Davide Infuso per l’acquisto di gadget + 250,00 per i premi

1098 Euro di sabbia dalla società Vinaccia, per il torneo di Beach Volley

1342 Euro a Carotenuto Sant’Agnello, a titolo di consulenza.