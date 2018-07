Sant’Agnello, lutto per la scomparsa del pasticciere Nello Ciampa

Lutto a Sant’Agnello. Se n’è andato, infatti, il noto pasticciere Nello Ciampa. Nello, molto amato in paese, aveva soltanto 57 anni: ad annunciare la sua salita in cielo sono stati la moglie Anna, i figli Salvatore e Antonio, le nuore Michela e Clelia e gli adorati nipoti Simone, Cristian e Bryan, oltre ai fratelli e alle sorelle. Una brutta perdita per tutta la comunità santanellese.

I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri, lunedì 16 luglio, alle ore 9,30, presso la parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello.

PositanoNews è vicina ai familiari.