Sant’Agnello le convergenze parallele di Sagristani con Ronca e Di Leva, prossimo obiettivo Sorrento? Come al solito il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani parla con le immagini, usa le foto sui social network, in particolare facebook, ma anche instagram per immortalare la “bellezza”, che è la parte fondamentale della vita, ma anche del turismo, senza la bellezza di questi posti non ci sarebbe attrazione..

L’ultima foto, sfuggita ai più, è emblematica. I due punti di riferimento del trasporto in Penisola Sorrentina, Alfonso Ronca della Cooperativa Tasso, e Di Leva per l’Alilauro. Non solo i due sono pronti con una cordata per gestire il collegamento in project financing col percorso meccanizzato dal parcheggio Correale al Porto.

Dopo la foto con Apreda, Gargiulo e Massimo Coppola al bar Fauno, con l’ultimo che ha precisato che era solo un caffè per congratularsi per l’elezione, continua la sfida al sindaco Giuseppe Cuomo?

L’obiettivo è solo un posto in Regione Campania, dove è oramai chiaro che punteranno comunque, o anche il ruolo di primo cittadino a Sorrento, trampolino di lancio per il tanto agognato comune unico della Penisola Sorrentina?

Chissà, intanto oggi è consiglio comunale, con le foto niente di che, quindi nessun problema. Alla fine Sagristani non ha bisogno di parole. Una immagine, diceva il saggio Lao Tze, vale più di mille parole..