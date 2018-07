Sant’Agnello, l’annuncio del Movimento 5 Stelle: “Presto via alle Commissioni Consiliari”

Il Movimento 5 Stelle Sant’Agnello ha annunciato poco fa una novità. Durante il Consiglio Comunale che si terrà il prossimo 26 luglio, verrà discussa l’istituzione delle Commissioni consiliari. Ecco il messaggio completo:

In seguito alla nostra richiesta, che verrà discussa al prossimo Consiglio Comunale del 26 luglio alle ore 20.00, per l’istituzione delle 5 commissioni consiliari permanenti così come previsto dall’ art. 38 comma 6 del TUEL 267/2000 e dall’ art.18 dello statuto comunale che recita “Il Consiglio per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di Commissioni nominate nel proprio seno con criterio proporzionale”, abbiamo preso atto che esse non venivano costituite dal 2008. Sono quindi alcuni anni che questo Comune ha fatto a meno di un Organo istituzionale di notevole importanza per il funzionamento della politica amministrativa.

Come si può facilmente capire le Commissioni consiliari sono il motore della macchina comunale, tutto passa da esse e molto spesso il Consiglio non è altro che una rapida approvazione di temi sollevati e trattati proprio in Commissione. Ci chiediamo allora come Sant’Agnello abbia espletato la sua azione amministrativa durante la passata consiliatura. Grazie al M5s il Comune si doterà di nuovo di questo importante Organo ed in base a quel concetto di massima trasparenza e partecipazione le sedute saranno pubbliche e trasmesse via streaming così come specificamente previsto dal Titolo IV del Regolamento delle Commissioni comunali”.