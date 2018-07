Sant’Agnello, la spiaggia libera in mano ad una società

La spiaggia libera della Marinella, in località Sant’Agnello, piccolo centro della costa sorrentina, finisce in mano ad una società privata, la “Magico srl.” In realtà l’affare è stato semplice in quanto la società è stata l’unica a presentarsi al bando pubblico per poter accaparrarsi la spiaggia. Dall’altro lato, però, abbiamo un bando reso pubblico soltanto il 18 giugno e che terminava da lì a poco, alla distanza di 10 giorni solamente, in più ci sono stati dei malfunzionamenti per quanto riguarda la visione dell’albo online che ha funzionato soltanto a sprazzi anche se era ben visibile, per chi lo sapesse, anche in un’altra sezione del sito istituzionale dell’Ente.

Pro e contro

Questa decisione è stata presa mediante una determina che porta la firma del funzionario responsabile della VI unità organizzativa. La decisione di organizzare un bando del genere è stata presa per una posizione ben precisa: la gestione relativa alla stagione estiva 2017 ha riscontrato dei pareri positivi da parte della collettività dato che c’è stato un adeguato utilizzo delle spiagge libere. Questo almeno è il parere favorevole.

E’ stato espresso anche un parere contrario, però, che è stato mosso da Rosario Lotito, esponente del M5S locale, in piena estate dell’anno scorso dove ha scritto sul blog del Movimento pentastellato che l’affidatario della spiaggia libera della Marinella era lo stesso proprietario dello stabilimento privato “La Marinella”, ma ciò è stato esplicato soltanto a voce in quanto non ne era stato ben definito il possesso mediante la consegna di un’adeguata documentazione nonostante i bandi risultassero essere da lungo tempo scaduti. Questo, secondo l’esponente M5S, poteva essere un’escamotage per perdere tempo nell’attrezzare la spiaggia e intanto dirigere tutti i bagnanti verso il proprio stabilimento balneare dove i prezzi erano sicuramente più lievitati e non sottoposti ad alcun tipo di vincolo.