Sant’Agnello . Una bella notizia per la penisola sorrentina e per Colli di Fontanelle, il borgo che confina con Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massalubrense.

Oggi pomeriggio il sindaco di Sant’Agnello è stato insieme al consigliere della città metropolitana di Napoli Raffaele Cacciapuoti e l ingegner Sarno per la consegna del impianto della pubblica illuminazione di via Nastro D’Argento, la strada che collega il Borgo di Trasaella ai Colli di Fontanelle, e per rinnovare l’impegno a riasfaltare entro l’autunno tutta la strada.