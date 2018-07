Sant’Agnello: Enormi disagi per i disabili senza posto auto vicino all’Asl

Problema per il parcheggio dei disabili è la cattiva abitudine, tutta italiana, di occupare abusivamente i posti a loro riservati. Si vede proprio di tutto: auto senza contrassegno, contrassegno esposto, ma senza disabile a bordo, contrassegni falsi. E questo, nonostante l’Unione Europea abbia introdotto importanti novità, come il contrassegno europeo per disabili.

In questo caso a Sant’Agnello vicino L’Asl, due pazienti disabili, con una grave malattia, non hanno trovato il posto per disabili, ( già molto lontano dall’Asl).

Denunciano l’accaduto, perché trovano sempre enormi difficoltà per il parcheggio, anche se devono fare una visita per salute e hanno diritto al posto.

Positanonews propone al comune di Sant’Agnello di adibire a posto disabili, la fermata dell’autobus a via dei Pini, per favorire questa povera gente, che si vede costretta a parcheggiare molto lontano dall’Asl o non trovare proprio il posto auto.

La Sosta in quella zona , non darebbe fastidio a nessuna attività commerciale nei dintorni, e aiuterebbe molte persone come loro ad avere il posto di cui hanno diritto per legge.