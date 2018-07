Sant’Agnello caos strisce pedonali, fatte con i bar aperti. Clienti scappano dai tavolini. Lavori in serata nella cittadina della penisola sorrentina, disagi per il traffico per Sorrento, ma anche per i bar, con un video inviatoa Positanonews

“I clienti sono stati costretti ad andarsene dai tavolini”

Strano , ricordiamo i lavori fatti da Tonino Castellano sempre in nottata per non dare fastidio a nessuno. Lavori che lui seguiva personalmente, perchè non si fa più così