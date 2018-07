Sant’Agnello, alla guida dopo aver fumato marijuana: 36enne investe ragazzo in motorino

Fuma marijuana e poi si mette al volante. E’ successo questa notte a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Un 36enne del posto era al volante della sua Panda quando ha investito una Vespa guidata da un 25enne. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi di rito e lì la scoperta: la persona al volante dell’auto aveva fumato della marijuana. Gli esami ematici effettuati presso l’ospedale non lasciavano dubbi.

Quest’ultimo era già noto alle Forze dell’Ordine per detenzione di stupefacenti. E’ stato successivamente denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica. Per quanto riguarda il ragazzo al volante del motoveicolo ha riportato un trauma cranico ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118.