Sant’Agnello ai Colli ristoranti in difficoltà per i vigili clienti si alzano dai tavoli. Una situazione di caos ieri sera, per carità la polizia municipale fa il suo dovere. Ma ci sono casi è casi, al wine bar hanno comunque dove parcheggiare e il caos c’è fino a tarda notte, ma ai Colli? Sono solo il sabato che si lavora e comunque gli stessi ristoranti hanno una persona che cerca di diminuire il disagio spostando le auto. Il problema è che non c’è un parcheggio visto che ora e stata realizzata una piazza, il previsto parcheggio interrato non è mai stato realizzato. Si potrebbe pensare anche a liberare lo spazio del parcheggio Delle scuole. Intanto facciamo l esempio di Positano , a Montepertuso vivono una situazione analoga, vi è tolleranza per permettere ai turisti di andare ai ristoranti e ai ristoratori e ai loro dipendenti di lavorare. Si è liberato il campo di Montepertuso , un campo di calcio, per cercare di andare incontro ai residenti. Ovviamente se si creano situazioni insostenibili , come avvenne a Sorrento in piazza Tasso, si può capire. In questo caso bisogna consentire almeno una alternativa ai ristoranti e intervenire solo in casi estremi , ne va di un indotto economico che da lavoro a famiglie , ma anche di quel turismo tranquillo che ama trascorrere una serata in uno dei ristoranti del comprensorio tutti buoni e con offerte diversificate, per noi con Vico Equense e Massa Lubrense il terzo polo enogastronomico della Penisola Sorrentina da premiare e incentivare nell’interesse di tutta la collettività

Siamo sicuri che già l’ amministrazione Sagristani e all’opera per trovare una soluzione