Sant’Agnello ai Colli una “Perla” di bontà

Sant’Agnello, Colli di Fontanelle. Questo paradiso sulle colline della penisola sorrentina, fra Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense, si conferma un distretto enogastronomico a tutto tondo. Oggi abbiamo scoperto , grazie ad un amico, una “perla” in tutti i sensi. Perchè Perla? Perchè è un posto buono ed accogliente e perchè il gestore-chef ha lavorato in un locale che si chiamava Perla e gli ha portato fortuna- Antonino Gargiulo, dopo tanti successi all’estero, è tornato nella sua terra. Il localino da bar , rosticceria, è anche un piccolo ristorante con piatti prelibati e curati .

Dall’insalata di pomodoro, alla pasta, rigorosamente aldente, fino al dolce e anche il vino della casa era buono , un fiano gradevole, sin troppo.

“Ho lavorato tanti anni sull’isola di Guernsey – ci spiega Gargiulo -, e li abbiamo portato avanti la cucina italiana e tanti riconoscimenti”

Che vi sia la qualità è indiscutibile, i prodotti erano tutti buoni come la qualità prezzo.

Sicuramente sono da conoscere meglio. Il localino è piccolo, ha anche un bar, schermo tv per partite e musiche, una saletta che si distingue dal bar, e poi fuori qualche tavoli. Piccolo, prezioso appunto come una perla, ben curato anche nei particolari con i sottotavola personalizzati di ceramica.

In sala una vecchia conoscenza , il maitre ha lavorato nei migliori alberghi di Positano, ma anche i giovani sono tutti bravi . Ovviamente ci sarebbe da scrivere tanto e raccontare storie, ma siamo rimasti piacevolmente impressionati. Da provare indubbiamente .

Lo staff in testa Rosaria Gargiulo in sala, Antonino Gargiulo in cucina, Teresa Guarracino in cucino, Enrico Cicirelli in cucina, Bontle Mahrpe Vivian (la moglie del titolare di origine angolsassone, ndr ) al bar, Mauro Covino e Luca Gargiulo al bar e Salvatore Ferraiuolo in sala.

Grazie per la bella accoglienza e in bocca al lupo.

Michele Cinque

direttore@positanonews.it