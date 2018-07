Sanità regione Basilicata ai domiciliari il presidente Pittella

È il «deus ex machina» della «distorsione istituzionale» nella sanità lucana. Colui che dovrebbe limitarsi a «espletare la funzione istituzionale formulando gli atti di indirizzo politico per il miglioramento e l’efficienza» del sistema, in pratica «influenza anche le scelte gestionali» delle Asl «interfacciandosi direttamente con i loro direttori generali», tutti da lui nominati. Insomma, è un uomo potente Marcello Pittella, da dicembre 2013 presidente della Regione Basilicata. Incarico da cui è stato sospeso ieri in concomitanza con gli arresti domiciliari: falso e abuso d’ufficio sono le accuse contestate al governatore del Pd nell’inchiesta sui concorsi truccati e le raccomandazioni in ambito sanitario, un rete talmente forte da collegare un prelato a un viceministro.

VERBALI NEL TRITACARTE

In totale sono due gli arresti in carcere, venti ai domiciliari e otto gli obblighi di dimora eseguiti da cento agenti delle Guardia di finanza. Un lungo elenco nel quale figurano i commissari delle uniche due aziende sanitarie lucane, Giovanni Chiarelli (Asp Potenza) e Pietro Quinto (Asm Matera), definito dal gip «il collettore delle raccomandazioni che promanano» da Pittella. Arrestato perché, secondo il giudice, non aveva alcuna intenzione di fermarsi: qualche giorno fa ha annunciato di volersi ricandidare a governatore e «ciò fa ritenere che continuerà a garantire i favori e imporre i placet ai suoi accoliti pur di consolidare il suo bacino clientelare, potendo contare su appoggi locali in uno scambio di utilità vicendevoli». Le indagini sono partite un anno e mezzo fa dall’esposto di un ex dipendente della cooperativa «Croce verde Materana» che denunciava irregolarità contributive. Erano solo l’episodio minimale di quello che il gip definisce «un sistema di corruzione e asservimento della funzione pubblica a interessi di parte di singoli malversatori» su richiesta di una «moltitudine di questuanti», i quali sono l’espressione di «pubblici poteri apicali» che si «interfacciano tra loro in uno scambio reciproco di richieste illegittime e promesse o dazioni indebite». In che modo lo spiega il procuratore capo di Matera Pietro Argentino: «Siamo in presenza di concorsi letteralmente truccati», in particolare per «quattro procedure concorsuali risultate viziate perché caratterizzate da abusi d’ufficio, rivelazioni indebite di segreti d’ufficio e falsi in atti pubblici». Stando alle indagini, l’assegnazione dei posti in Basilicata funzionava con una falsificazione dei punteggi «condotta con precisione matematica», con la «creazione di verbali ideologicamente falsi» e la «distruzione di verbali con i punteggi effettivamente conseguiti dai candidati raccomandate, complici i componenti segretari». Succede così nel concorso per un posto a tempo indeterminato da dirigente amministrativo – «vinto da tre persone, e non deve apparire come una stranezza poiché uno è il vincitore effettivo, e gli altri due attraverso il sistema di scorrimento delle graduatorie e delle convenzioni fra Asl», precisa Argentino – per otto assunzioni da assistente amministrativo, per un impiego a tempo indeterminato a dirigente amministrativo nel Crob di Rionero in Vulture (Potenza), e per due posti fissi da dirigente medico di otorinolaringoiatria. Per i «segnalati», ovvero i candidati che «altrimenti non avrebbero raggiunto la sufficienza», veniva steso un tappeto rosso: beneficiavano di «attribuzioni a tavolino» dei punteggi e i verbali originali, quelli in cui gli strafalcioni non erano ancora stati cancellati da opportune «modifiche», finivano dritti nel tritadocumenti.

«FAVORI PER TUTTI»

A far girare la macchina, rileva il gip, è ancora una volta il medesimo combustibile: «La politica nella sua sempre più fraintesa accezione negativa e distorta, non più a servizio della realizzazione del bene collettivo ma a soddisfacimento dei propri bisogni di arricchimento e di sciacallaggio di potere e condizionamento sociale». E’ la politica infatti «che condiziona pesantemente» la gestione delle Asl lucane, «non solo al fine di ampliare il consenso elettorale ma anche allo scopo di scambiare favori ai politici di pari schieramento che governano Regioni limitrofe, come è il caso della Puglia e della Campania». E in questo scenario il presidente della Regione Pittella, sostiene l’accusa, ha un ruolo centrale: «Detta le sue regole partitocratiche, trasmette i suoi elenchi, le sue liste verdi, le sue direttive». Indicazioni «sempre mediate», perché il governatore – sottolinea il giudice – «è accorto». Nel concorso (riservato ai disabili) per otto posti di assistente amministrativo indetto dall’azienda sanitaria materana, i suoi nomi sarebbero quelli contenuti nella cosiddetta «lista verde». Che Pittela si guarda bene dallo stendere di suo pugno, a redigerla infatti è la stessa presidente della Commissione, Maria Benedetto. Il presidente, stando alle carte, favorirebbe politici, potenziali elettori e anche don Angelo Gallitelli, il segretario del vescovo di Matera Caiazzo, che chiede una mano per la sorella. La notizia «lascia sgomenta tutta la Curia dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina», che afferma «l’assoluta e totale estraneità» del vescovo.

Claudia Guasco. Il Mattino