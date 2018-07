Sanità allo sfascio. Nuovo appello del Tribunale del Malato

Penisola sorrentina -“Ministro, se vuole toccare con mano a che punto può arrivare lo stato di abbandono degli ospedali venga a visitare quello di Sorrento è quello di Vico Equense”. Questo il senso di una lettera-appello inviata dal Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva al ministro della salute Giulia Grillo”. Lo sfascio è totale, ora si rischia anche l’interruzione delle chemioterapie perché l’unica dottoressa del reparto andrà in ferie. “Abbiamo segnalato queste cose in più occasione alla dirigenza dell’Asl 3 – spiega Giuseppe Staiano – ma senza nessun risultato. Eppure sugli ospedale di Sorrento e Vico Equense d’estate gravitano centinaia di migliaia di persone. Pochi giorni fa dicemmo che la gente ha paura di andare in ospedale. Vorremmo che il ministro, almeno lei, vincesse questa paura”.

VICVOEQUENSEONLINE