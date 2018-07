Il San Vito Positano vede l’Eccellenza, con il ritorno di Federico Cuomo

Il San Vito Positano vede di nuovo l’Eccellenza. Il club giallorosso, con maggior blasone e tanti anni attività alle spalle, scavalca nelle gerarchie della graduatoria per i ripescaggi (con 244,2 punti), Sant’Agnello (158), Mariglianese (143) e Alfaterna (115). Restano escluse il Picciola per omesso deposito dei versamenti di iscrizione ed il Vico Equense, in ragione della preclusione relativa all’ammissione al campionato di Prima Categoria 2016/17.

Molte squadre della categoria sono già in campo e stanno preparando il ritiro, quindi la società dopo aver festeggiato la permanenza in Eccellenza, dovrà mettersi subito al lavoro per allestire una rosa competitiva. Il patron Cecchi Paone ha individuato come nuova guida tecnica Federico Cuomo, allenatore delle rappresentative del Comitato Regionale Campania nelle ultime due stagioni. Il tecnico di Sorrento ha allenato l’ultima volta in Eccellenza quando sedeva sulla panchina del Massalubrense, la stagione 2015/16: per Cuomo si tratta di un ritorno e si attende solo l’ufficialità.