San Vitaliano, incendio impianto Ambiente Spa, le misure dall’Asl Napoli 3 Sud per la tutela dei cittadini

A seguito dell’incendio di notevoli proporzioni sviluppatosi lo scorso primo luglio 2018 presso lo stabilimento Ambiente Spa nel comune di San Vitaliano, l’Asl Napoli 3 Sud ha invitato i sindaci dei comuni dell’area ad adottare una serie di provvedimenti a tutela della salute dei cittadini.

Tra questi la raccomandazione, temporaneaed in via del tutto provvisoria, dievitare la permanenza nelle strade e nei luoghi pubblici,con l’invitoper i cittadini di rimanere in casa con porte e finestre chiuse,su tutto il territorio investito dalla notevole colonna di fumo prodotta dalla combustione dei materiali stoccati nei capannoni dell’azienda colpita dall’incendio.

Altri raccomandazioni riguardano:

lalimitazione di utilizzo di condizionatori con riciclo d’aria esterna e delle finestre;

l’utilizzo del prodotti ortofrutticoli solo previo abbondante ed accurato lavaggio.

Questo, in attesa di rilievi tecnici sulla qualità dell’aria più dettagliati ed accurati da parte degli organismi preposti.