Il San Pietro di Positano ancora al top per Travel+Leisure poi il J.K Place di Capri, orgoglio per la Campania visto che per la rivista americana Travel+Leisure nella sua World Best List, li ha messi fra i 100 migliori hotel di tutto il mondo . La Costa d’ Amalfi e la perla del Golfo di Napoli sono sempre al top dell’eccellenza.

Il San Pietro amatissimo dagli americani è risaputo, ma a Positano ci sono anche altre strutture d’eccellenza , ovviamente Il Sirenuse, poi stanno crescendo Il Le Agavi e la splendida Villa Tre Ville che fu di Zeffirelli, a Praiano Casa Angelina e così via per parlare delle strutture più vicine alla perla della Costiera amalfitana .

Per i lettori a giudicarsi in primo posto della classifica è il Four Seasons Resort Bali at Sayan, un mondo di piscine sovrapposte, laghi con ninfee e fiumi nel cuore della foresta balinese.

Ben 27 dei 100 migliori hotel del mondo sono in Asia, continente che offre strutture con location uniche, come per esempio l’Oberoi Amarvilas, che si trova proprio di fronte al Taj Mahal, palazzo-meraviglia di Agra, ma anche due resort maldiviani o un nuovo hotel a Chengdu, in Cina, (il Temple House) che ha restaurato e salvato un cortile della dinastia Qing (lo vedete tra i Migliori 10, nella gallery qui sotto).

Seguono nella classifica la Tierra Patagonia Hotel & Spa, con camere davanti alle Torres del Paines in Patagonia, o il «mitico» Inkaterra La Casona a Cuzco in Peru o un antico castello scozzese (l’Inverlochy Castle, in quinta posizione) o il celebrato Six Senses nella Valle del Douro in Portogallo.