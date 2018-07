Stiamo qui a raccontarvi l’ennesimo incidente stradale accaduto in questa stagione turistica. Questa volta a rimetterci la vita, come troppo spesso del resto, è il conducente del veicolo a due ruote, residente a Nocera Inferiore. Stamane nei pressi del famoso Acquapark “Isola Verde”, una moto ed un auto hanno avuto uno scontro molto violento di cui riportiamo anche le foto dalle quali si può intravedere benissimo che l’auto è completamente distrutta e la moto, di certo, non è in belle condizioni avendo preso anche fuoco. Il centauro di 35 anni purtroppo ha avuto la peggio e non c’è stato niente da fare nonostante siano immediatamente accorsi sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca e i Vopi(Volontari Pronto Intervento). In attesa del magistrato per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente è stata chiusa la circolazione in entrambi i sensi di marcia.