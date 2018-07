Salerno partorisce a 14 anni al Ruggi , allertati i servizi sociali. Qualche giorno fa è stata dimessa dal reparto di Ginecologia dell’ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona una ragazzina di 14 anni italiana che, nei giorni scorsi, ha dato alla luce un bambino con un parto naturale, non essendo emerse problematiche particolari.

Secondo quanto si è appreso, la 14enne sapeva di essere incinta, ha un fidanzato di 19 anni e insieme a lui ha affrontato la gravidanza. I neo-genitori, tuttavia, dovranno affrontare non poche difficoltà per via della giovane età della ragazza.

Sono stati allertati i servizi sociali ai quali spetta il compito di verificare tutte le condizioni necessarie affinchè il bimbo cresca in un ambiente ritenuto idoneo e da indiscrezioni quello della giovane madre è definito “di degrado”.