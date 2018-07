Salerno. Oggi 5 luglio sospensione dell’erogazione idrica in città

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione in Piazza Carlo Ceretti, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 14.00 di Giovedì 05/07/2018, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Piazza Carlo Ceretti

Via Vincenzo Pierro

Via Mario Fabio

Via Achille Guglielmini

Via Dante Chelotti

Via Giovanni Randaccio