Salerno: intensificata l’attività di controllo del territorio nel fine settimana da parte della Polizia di Stato

Nel decorso fine settimana la Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impegnati nr. 54 equipaggi e nr. 108 agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. I controlli sono stati effettuati su tutto il territorio del capoluogo ed in particolare nelle giornate tra giovedì e domenica l’attività è stata intensificata, con posti di controllo nelle varie aree della città, tra cui Piazza della Concordia e Lungomare Trieste, Piazza Monsignor Grasso e via Fiume, Piazza della Libertà e Via Posidonia, nonchè Piazza Gloriosi e la zona orientale della città comprese tra Pastena e Mercatello ed il quartiere di Sala Abbagnano.

All’esito delle attività del fine settimana sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Posti di controllo: nr. 68

Persone controllate: nr. 419

Veicoli controllati: nr. 270

Contravvenzioni Codice delle Strada: nr. 10

Controlli a persone sottoposte ad obblighi: nr. 61

Persone denunciate: nr. 1

Nel corso dell’attività venivano segnalati alla locale Prefettura nr. 2 giovani in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta a sequestro per complessivi gr. 5 di cocaina.

Inoltre, è stato denunciato un giovane extracomunitario per false generalità, irregolare sul territorio nazionale, ed avviato presso un centro di identificazione ed espulsione.