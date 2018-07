Salerno guerra ai dehors, il regolamento supera il vaglio del TAR

Nuovi dehors su via Roma, non c’è lo stop al regolamento delle occupazioni. Il primo round del contenzioso tra il Comune di Salerno e alcuni locali che sorgono davanti a Palazzo di Città è favorevole all’amministrazione comunale. La battaglia è nata a fine giugno, quando quattro gestori hanno deciso di contestare i contenuti del nuovo provvedimento approvato dal Consiglio comunale in data 17 aprile scorso e pubblicato il 5 maggio, che prevede l’installazione di dehors standardizzati, gazebo ridimensionati e l’imposizione di materiali diversi da quelli sinora consentiti. Il regolamento determinava quindi uno stravolgimento degli assetti attualmente esistenti delle occupazioni semichiuse su via Roma.

LA SCELTA

I gestori dei locali hanno quindi deciso di fare ricorso al Tar Salerno. Ma l’esito provvisorio non è favorevole ai locali. Il Tar ha deciso infatti di rinviare la discussione di merito e non concedere la sospensiva al regolamento richiesta in via d’urgenza dai gestori di via Roma. «Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, – si legge dispositivo della prima sezione del Tar Salerno – che le complesse questioni versate in giudizio debbano essere approfondite in sede di cognizione piena ed esauriente, e che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in contesa, le esigenze dell’ente ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la definizione del giudizio nel merito». La trattazione nel merito del contenzioso avverrà tra diversi mesi. E quindi il piano d’ambito specifico per le occupazioni di dehors su via Roma è salvo e può essere attuato. Il Comune intende partire subito e non concedere altre deroghe. «Per settembre tutte le installazioni devono essere adeguate al nuovo regolamento», si apprende dall’ufficio attività produttive del Comune. Il progetto del piano particolareggiato d’ambito di via Roma (lato monte), che va dalla Chiesa di Santa Lucia alla Chiesa dell’Annunziata, punta ad elevare la qualità estetica delle occupazioni con gazebo e pedane in via Roma. «La mancata concessione da parte del Tar della sospensiva richiesta da alcuni locali dichiara l’assessore al commercio, Dario Loffredo sta a significare che il piano specifico elaborato dal Comune è più che legittimo. Adesso renderemo via Roma il giardino della città, il cuore della movida deve avere dehors uguali, stilizzati e con materiale di qualità». Il progetto scaturisce dal fatto che da anni l’ufficio attività produttive segnala che i dehors, posti a servizio dei pubblici esercizi, siti in via Roma lato monte, nel tratto che va dalla Chiesa di Santa Lucia alla Chiesa dell’Annunziata, creavano una disomogeneità e disorganicità tale da continuare a fare apparire questa porzione di città, così importante per la movida cittadina, disordinata per i diversi tipi di arredi mobili esterni caratterizzati da pedane, tendoni, ombrelloni, frangivento e colori tra i più svariati e non adeguati. Da qui la decisione di approvare ad aprile il nuovo regolamento che introduce il ridimensionamento dei gazebo e l’imposizione di materiali diversi da quelli sinora consentiti. I gestori si erano però opposti presentando ricorso al Tar e impugnando il termine di 60 giorni per l’adeguamento delle occupazioni esterni.

LE MOTIVAZIONI

Secondo il Tar si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza per concedere la misura cautelare della sospensiva del regolamento. «Andiamo avanti esulta Loffredo il piano del Comune è di rendere bella e appetibile via Roma. Stiamo creando tutte le condizioni per rilanciare la movida, a breve ci saranno altri provvedimenti che puntano ad agevolare l’apertura di nuovi locali». Intanto ammonta a 671 mila euro il recupero delle morosità della Tosap, la tassa di occupazione di suolo pubblico. L’ufficio attività produttive, guidato da Alberto Di Lorenzo, ha regolarizzato il 90% dei gestori di locali che non avevano autorizzazione ad occupare suolo pubblico. «Stiamo continuando a rimuovere pedane e occupazioni non in regola, l’ultimo caso a via Velia dice Di Lorenzo ma ormai i casi sono diventati marginali. A settembre provvederemo ad eliminare le ultime sacche di inciviltà». Gianluca Sollazzo , Il Mattino