Salerno Francesco Russo nuovo Prefetto al posto di Salvatore Malfi

Salerno , Francesco Russo nuovo prefetto auguri da Positanonews

Arriva da Ravenna ma è campano. È di Napoli ma ama il Cilento che frequenta da sempre. Francesco Russo, 59 anni, è stato nominato ieri prefetto di Salerno al posto di Salvatore Malfi destinato all’ispettorato di amministrazione di Roma. Un cambio al vertice dell’ufficio territoriale di governo che arriva dopo solo due anni. Due anni di lavoro intenso per Malfi che ha saputo affrontare con grande determinazione anche la bufera giudiziaria che lo ha di recente travolto per fatti di quanto era prefetto a Vercelli. «È una grande emozione tornare a lavorare nella mia terra, in una delle regioni più belle – commenta il prefetto Russo dal suo ufficio emiliano – e soprattutto di venire in una provincia come quella salernitana che apprezzo da turista. Ora imparerò a conoscere anche il suo capoluogo», scrive Petronilla Carillo su IL Mattino

Ancora non sa i tempi burocratici per il suo trasferimento ma già nella giornata di ieri, appena ricevuta la nomina ministeriale, ha sentito al telefono i colleghi di piazza Amendola per scambiare con loro qualche battuta. «Da lunedì – precisa Russo – mi metterò a lavoro per studiare Salerno e la sua provincia». Ammette di avere ancora tanto da capire di questa terra, «non sono così presuntuoso da non sapere che ho tante cose da sapere e da sperimentare» commenta, e ci tiene a precisare che crede molto nel lavoro di squadra: «incontrerò da subito i sindaci e tutti gli organi istituzionali perché ho sempre lavorato bene con gli amministratori locali, il nostro è un compito delicato e dobbiamo saper bene interagire».

IL CURRICULUM

Laureato in Giurisprudenza a Napoli, ha conseguito il diploma di specializzazione in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione. Ha superato gli esami di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale prima di essere assunto al ministero dell’Interno, nel 1987. Fino al 2007 è stato presso la prefettura di Parma, dove per circa 12 anni ha svolto l’incarico di capo di gabinetto, occupandosi prevalentemente di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e rapporto con gli enti locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Nel periodo di servizio a Parma ha svolto le funzioni di commissario straordinario presso i comuni di Solignano e Fidenza. Dopo aver conseguito un corso di formazione per responsabili degli uffici stampa e relazioni con il pubblico, è stato promosso vice prefetto. Ha così ricoperto l’incarico di capo di gabinetto presso la prefettura di Bologna; poi è stato viceprefetto vicario a Milano. Ha inoltre svolto nel corso del 2011 l’incarico di commissario straordinario presso il Comune di Rho, quindi prefetto del Verbano Cusio Ossola e dal 2015 è a Ravenna.

GLI IMMIGRATI

Era a Milano quando si è occupato di emergenza nomadi in qualità di vice commissario per la Lombardia e di emergenza migranti in qualità di soggetto attuatore per la regione. È consapevole che Salerno rappresenta un modello nell’accoglienza ma, anche se porterà la sua esperienza di anni in questo settore, ribadisce che «c’è ancora tanto da studiare e da capire anche in questo campo e in questo il contatto con le realtà locali di sicuro mi aiuterà molto»