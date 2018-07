SALERNO – AVELLINO, TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN FIAMME

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è provvisoriamente rallentato in direzione nord (Avellino), tra Fratte e Baronissi, in provincia di Salerno.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ha preso fuocoin corrispondenza del km 6,000; l’incendio è già stato domato e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Protagonista una Marea che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie di Pellezzano, i quali hanno provveduto a gettato acqua sulle sterpaglie in fuoco nel vicino guard rail e nel vano motore dell’autovettura. I Vigili del Fuoco hanno definitivamente messo in sicurezza la zona.

Al momento la circolazione, in direzione nord, usufruisce della sola corsia di sorpasso.

Il personale Anas, le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

ZEROTTONOVE