SALERNITANA: RADUNOVIC ATTESO A BREVE A RIVISONDOLI. IN ARRIVO ANDERSON (VIA LAZIO)

Il grande giorno dovrebbe essere arrivato. A breve Boris Radunovic dovrebbe finalmente raggiungere il ritiro di Rivisondoli. Il portiere serbo, dunque, dovrebbe tornare in granata in prestito dall’Atalanta (da cui dovrebbe essere prelevato anche l’esterno Fazzi) per vivere la sua seconda stagione consecutiva alla corte di Mezzaroma e Lotito. Il patron, impegnato nei festeggiamenti del 14esimo anniversario della sua gestione della Lazio, ha marcato visita alla prima uscita della Salernitana, ma sta lavorando anche per il club granata. I capitolini, infatti, dovrebbero bruciare la concorrenza di Sampdoria e Frosinone per l’esterno Anderson (lo scorso anno 16 presenze e 2 gol con il Bari): l’olandese, che fa parte della scuderia del potente Mendes (il procuratore di Cristiano Ronaldo) si è svincolato dopo il fallimento dei galletti e dovrebbe essere ingaggiato dalla Lazio, per poi essere girato a titolo temporaneo al team dell’ippocampo. Risolti (o quasi) i problemi burocratici legati al visto di Jallow, il gambiano sembra sempre più vicino alla Salernitana, ma l’accordo relativo al suo trasferimento in granata non è ancora chiuso del tutto. Sempre in tema di punte, dopo Vuletich, Fabiani sembra intenzionato a chiudere col Genoa pure per Ferrari. Per la difesa, Perticone (conteso anche dal Livorno) ha sopravanzato i vari Esposito, Wahl, Varga e Troest. Il pacchetto arretrato sarà completato dal giovane Del Fabro della Juventus. In uscita, Zito è stato proposto anche al Catanzaro. Cappiello, Kadi e Gaeta potrebbero andare alla Paganese. Orlando piace all’Ascoli.