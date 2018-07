Salernitana, ecco il calendario delle amichevoli! Sfida con la Reggina all’Arechi. Quattro test a Rivisondoli, salta il match con il Pescara

La Salernitana ha ufficializzato il calendario delle amichevoli. Sono quattro le sfide, per ora, in programma durante il romitaggio estivo a Rivisondolipresso il locale stadio Comunale. Prima, una sfida tra Salernitana A e Salernitana B fissata per il 19 luglio (orario ancora da definire). Domenica 22 luglio, invece, test con la Rappresentativa Serie D (anche qui orario ancora da stabilire). Entrambi i match sono con ingresso gratuito.

Mercoledì 25 luglio, invece, doppio appuntamento con due compagini pugliesi di Serie C: alle 16 testa al Virtus Francavilla, alle 18 il match con il Bisceglie (che pensa di puntare come tecnico su Ciro Ginestra). Il biglietto unico costerà sette euro e la gara sarà sempre disputata presso lo Stadio Comunale di Rivisondoli.

Infine, il primo agosto si giocherà contro la Reggina allo stadio “Arechi” alle ore 20.45. Ritorna, dunque, una sfida importante contro una storica compagine gemellata.

Di seguito il dettaglio delle sfide della Salernitana:

Giovedì 19/7 – Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana A – Salernitana B

Ingresso gratuito

Domenica 22/7 – Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – Rappresentativa Serie D

Ingresso gratuito

Mercoledì 25/7 Ore 16:00 –Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – Virtus Francavilla

Mercoledì 25/7 Ore 18:00 –Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – AS Bisceglie

Biglietto unico: 7€

Mercoledì 1/8 Ore 20:45 – Stadio “Arechi”, Salerno

Salernitana – Reggina

Prezzi da definire

Il punto sul mercato

Ecco di seguito il punto sul calciomercato della Salernitana, tra acquisti, cessioni e attuali obiettivi.

ACQUISTI: Altobelli (c, Pro Vercelli), Castiglia (c, Pro Vercelli), Bellomo (c, Sambenedettese), Volpicelli (c, Francavilla), Mazzarani (c, Catania), Orlando (c, Lazio), Palumbo (c, Sampdoria, prestito), Cicerelli (c, Pordenone, fine prestito), Hutsol (d, Agropoli, fine prestito), Ahmed-Kadi (c, Alessandria, fine prestito), Carrafiello (a, Rieti, fine prestito), Rizzo (c, Catania, fine prestito), Gigliotti (d, Ascoli)

CESSIONI: Sprocati (a, Lazio), Tuia (d, Benevento), Della Rocca (c, Padova), Roberto (a, Estoril), Alex (a, Vitoria Setubal), Iliadis (p, svincolato), Minala (c, Lazio, fine prestito), Orlando (c, Lazio, fine prestito), Rossi (a, Lazio, fine prestito), Monaco (d, Perugia, fine prestito), Adamonis (p, Lazio, fine prestito), Radunovic (p, Atalanta, fine prestito), Palombi (a, Lazio, fine prestito), Ricci (c, Roma, fine prestito), Asmah (d, Atalanta, fine prestito), Kiyine (c, Chievo, fine prestito)

OBIETTIVI: Bogdan (d, Catania), Sansone (a, Novara), Djuric (a, Bristol City), Palladino (a, svincolato), Basha (c, svincolato), Barisic (a, Catania), Jallow (a, Chievo), Giannetti (a, Cagliari), Lazzari (p, Lupa Roma), Ferrari (a, Genoa), Radunovic (p, Atalanta), Fazzi (c, Atalanta)