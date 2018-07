SALA CONSILINA, TROVATO IL 25ENNE SCOMPARSO

Sala Consilina , è stato ritrovato, questa mattina, nei pressi della stazione di servizio del comune di Caselle in Pittari, il ragazzo di 25 anni scomparso, dieci giorni fa.

Secondo Salernotoday, a denunciare la sua scomparsa erano stati i familiari. Ora lo hanno raggiunto per riabbracciarlo e fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. A trovarlo è stato un abitante del posto, al quale il ragazzo ha raccontato di aver trovato riparo in un rifugio che si era creato per proteggersi dagli animali. Ignoti i motivi del suo allontanamento. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Gabriella Mazzeo ZEROTTONOVE