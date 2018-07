In questi giorni in penisola sorrentina in vacanza Sabrina Ghio a Conca del Sogno di Massa Lubrense ex tronista È l ex tronista di uomini e donne. Sabrina, 32 anni, è di Anzio ma vive a Roma e ha una bambina di quattro anni di nome Penelope, che considera la persona più importante della sua vita.

Per lei l’essere mamma rappresenta un valore aggiunto e per questo non si è mai preclusa nulla nella vita.

Dal lunedì al venerdì si occupa di sua figlia e lavora nel reparto social e marketing di uno studio medico, un lavoro che la diverte e che l’appaga molto, mentre nel weekend esce e si diverte con le amiche.

Sabrina si considera una persona buona, onesta, sensibile e a volte troppo impulsiva. Il suo essere “romanticona” e sognatrice le ha spesso procurato delle delusioni, ma nonostante tutto, crede ancora nel vero amore.

In questo momento della sua vita si sente completa, è felice anche dei suoi fallimenti e proprio per questo vorrebbe una persona al suo fianco che fosse un di più, un valore aggiunto.

In un uomo non guarda l’età, ma la maturità.

Non è alla ricerca di un padre per sua figlia, ma di un fidanzato che si prenda cura di lei e che le faccia battere il cuore. Cerca un amore folle e vorrebbe viverlo con la consapevolezza di una trentenne, ma con la voglia di amare di una ventenne. Nel 2004 è stata uno dei volti di Amici di Maria De Filippi.

Innamorata dell’amore, decide di partecipare a Uomini e Donne per vivere dei momenti indimenticabili e trovare la sua dolce metà.